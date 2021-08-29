29 Ağustos 2021 Pazar 16:23 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:23

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Portekiz pazarına çevirdi.

MORITA İLE ANLAŞILDI

Portekiz basınında önce Paços Ferreira'nın Kanadalı ön liberosu Stephen Eustaquio'nun sarı lacivertli takıma transfer olacağı iddiaları ortaya atıldı. Şimdi ise Santa Clara forması giyen Japon ön libero Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürüldü.

BU AKŞAM SON MAÇINA ÇIKACAK

Portekiz kulübünün, geçtiğimiz ocak ayında Japon takımı Kawasaki Frontale'den kadrosuna kattığı Morita'nın, bu akşam oynanacak Gil Vicente - Santa Clara maçında son kez takımının formasını giyeceği belirtildi.

TAKAS İHTİMALİ

26 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferinin önümüzdeki saatlerde resmileşeceği kaydedilirken, piyasa değeri 3 milyon euro olan Morita'nın transferinin daha düşük bir ücretle gerçekleşmesi bekleniyor. Santa Clara'nın Fenerbahçe'den bazı futbolcuları takasla kadrosuna katabileceği de iddialar arasında.

9 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon şu ana kadar Santa Clara formasıyla 9 maça çıkan Hidemasa Morita 1 gol attı. Japonya Milli Takımı'nda da 9 kez görev alan Morita'nın 2 golü bulunuyor.