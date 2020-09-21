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Spor

Fenerbahçe, Mostafa Mohamed'i resmen istedi

Fenerbahçe, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 22 yaşındaki santrfor Mostafa Mohamed ile ilgileniyor. Sarı lacivertlilerin resmi teklifini içeren belge ortaya çıktı. İşte detaylar...

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
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Fenerbahçe, Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

El Nahar TV'nin iddiasına göre, sarı-lacivertli ekip 22 yaşındaki santrfor için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu ve gelecekteki olası bir satıştan yüzde 5'lik pay önerdi. Fakat Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek bu teklifi reddetti.

Kanalın haberinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi içerdiği iddia edilen belge de yer aldı.

Goal.com

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