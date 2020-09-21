21 Eylül 2020 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48

Fenerbahçe, Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

El Nahar TV'nin iddiasına göre, sarı-lacivertli ekip 22 yaşındaki santrfor için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu ve gelecekteki olası bir satıştan yüzde 5'lik pay önerdi. Fakat Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek bu teklifi reddetti.

Kanalın haberinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi içerdiği iddia edilen belge de yer aldı.

Goal.com