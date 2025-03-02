Fenerbahçe mücadeleyi bırakmıyor!

Süper Lig'de sezona iddialı başlayan ancak rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin hala umudu var. Jose Mourinho yönetiminde zirveyi ele geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefi hata yapmadan yoluna devam etmek.

FENERBAHÇE UMUDUNU KAYBETMEDİ

Trendyol Süper Lig'de sezona müthiş transferlerle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmek için derbiye çıktı. Ancak karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler bu fırsatı tepse de şampiyonluk umudunu kaybetmedi.

5 MAÇLIK PERİYOT

Sarı-Lacivertliler 5 maçlık dönemde 1 haftayı BAY geçerken Antalyaspor; Samsun, Bodrum FK (D) ve Trabzonspor karşısına çıkacak. Bu karşılaşmalardan hatasız bir şekilde galibiyetlerle ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın kayıp yaşamasını bekleyecek.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR

Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray'ı ise 5 haftalık zorlu bir fikstür bekliyor. Bu dönemde 1 haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Beşiktaş ve Samsunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile ise evinde karşılaşacak.