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Spor

Fenerbahçe muhteşem bir geri dönüşe imza attı! İşte takımı ateşleyen o konuşma

Fenerbahçe dün akşam oynanan Göztepe maçından birbirinden çok farklı iki yarı oynadı. Sarı lacivertli ekip ilk yarı yarıyı mağlup tamamalarken ikinci yarı bulduğu 3 golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın seyrini Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın devre arasında takıma yaptığı konuşma değiştirdi.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe muhteşem bir geri dönüşe imza attı! İşte takımı ateşleyen o konuşma
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı. Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral oldu.

'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'

Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.

DZEKO: "MAÇ BİTMEDİ BEYLER"

Tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun 'Maç bitmedi beyler' dediği görüldü.

Fenerbahçe'nin o paylaşımı şu şekilde:

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