Ara transfer döneminde uzun süredir uğraş verdiği Rade Krunic transferini bitiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna kattı. İlk olarak milli oyuncu ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, Söyüncü'den 'evet' cevabını almasıyla Atletico Madrid'le görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerin başında oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek isteyen La Liga devi bu kararından vazgeçti. Sezon sonuna kadar kiralama konusunda pazarlıklar yapılmaya başlandı. Geçici anlaşma için 2 milyon euro isteyen Madrid ekibi, Çağlar Söyüncü'nün transferdeki ısrarıyla birlikte bu rakamda indirime gitti.

BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ

Kendisiyle temasın kurulmasından bu yana Fener'e gelmek için büyük fedakarlık gösteren Çağlar, İspanya ekibinden alacaklarının bir kısmından da vazgeçti. 27'lik stoper, bu parayı kiralama ücretine eklettirerek SarıLacivertliler'in işini kolaylaştırdı. 1.85 boyundaki futbolcu, bu sezon Kral Kupası (1), La Liga (6), Devler Ligi (2) olmak üzere 9 maçta forma şansı buldu. 213 dakika sahada kalan Söyüncü, gol veya asist yapamadı. Futbolcunun transferiyle Fener'in defanstaki derinliği iyice arttı. Çağlar; Bonucci, Djiku, Becao, Oosterwolde ve Serdar Aziz ile forma rekabetine girecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Çağlar Söyüncü'yü taşıyan uçak, gece saat 02:40 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Çağlar Söyüncü, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.