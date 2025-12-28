Fenerbahçe, Alexander Sörloth'a gün geçtikçe kavuşmaya daha da yaklaşıyor. 6 aylığına forvet almak isteyen Liverpool, Atletico Madrid'den ret cevabı yedi. İspanyol ekibi, "Bonservis bedeli 30 milyon euro, kiralık göndermiyoruz" yanıtını yolladı. Yaz döneminde çılgın harcamalar yapan Liverpool, frene bastı. 6 aylığına böyle bir maliyete girmek istemiyorlar.

Ada medyasından Teamtalk ise Sörloth'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu bildirdi: "Atletico Madrid'in forveti, kış döneminde Fenerbahçe'ye katılabilir. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Madrid ekibi, 30- 35 milyon euro bandında bir fiyat belirledi. Liverpool'un kurduğu kontak olumsuz. Sakatlıklar nedeniyle Sörloth'u yedek yapmak isteyen Liverpool, kalıcı bir transfer düşünmüyor. Atletico bonserviste ısrar ediyor." Öte yandan Madrid'de düzenli oynayamayan Norveçli, aynı akıbeti yaşamamak için kın olduğunu bildirdi: "Atletico Madrid'in F.Bahçe ihtimaline daha sıcak bakıyor.