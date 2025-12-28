İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe muradına eriyor! Alexander Sörloth sona yakın
Spor

Fenerbahçe muradına eriyor! Alexander Sörloth sona yakın

Fenerbahçe bir süredir kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Alexander Sörloth'ün sarı lacivertli ekibe yakın olduğunu belirtildi. İşte detaylar...

AKŞAM28 Aralık 2025 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe muradına eriyor! Alexander Sörloth sona yakın
ABONE OL

Fenerbahçe, Alexander Sörloth'a gün geçtikçe kavuşmaya daha da yaklaşıyor. 6 aylığına forvet almak isteyen Liverpool, Atletico Madrid'den ret cevabı yedi. İspanyol ekibi, "Bonservis bedeli 30 milyon euro, kiralık göndermiyoruz" yanıtını yolladı. Yaz döneminde çılgın harcamalar yapan Liverpool, frene bastı. 6 aylığına böyle bir maliyete girmek istemiyorlar.

Ada medyasından Teamtalk ise Sörloth'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu bildirdi: "Atletico Madrid'in forveti, kış döneminde Fenerbahçe'ye katılabilir. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Madrid ekibi, 30- 35 milyon euro bandında bir fiyat belirledi. Liverpool'un kurduğu kontak olumsuz. Sakatlıklar nedeniyle Sörloth'u yedek yapmak isteyen Liverpool, kalıcı bir transfer düşünmüyor. Atletico bonserviste ısrar ediyor." Öte yandan Madrid'de düzenli oynayamayan Norveçli, aynı akıbeti yaşamamak için kın olduğunu bildirdi: "Atletico Madrid'in F.Bahçe ihtimaline daha sıcak bakıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.