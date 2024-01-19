Fenerbahçe, bir süredir transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaşmak üzere...

FENERBAHÇE ÇAĞLAR'I BİTİRİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Bu transfer için İspanya'ya giden Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid Yönetimi ile ortak noktaya geldi.

Atletico Madrid, milli stoper için 6 ay kiralanması için kiralama bedeli talep ederken, Fenerbahçe de bu talebi kabul etti.

Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye transfer olmak istemesi Atletico Madrid'in tavrının değişmesine neden oldu.

SON PÜRÜZLERİ BEKLİYOR

Atletico Madrid'den yıllık 3 milyon euro kazanan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon euro alacak.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferi için Atletico Madrid ile sarı-lacivertliler arasındaki son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

Leicester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta sahaya çıktı.