Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına ciddi hamleler yapıyor.

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, zincirin ilk halkasını Anderson Talisca'yla atmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Talisca transferini bu hafta tamamlamaya hazırlanıyor.

Ünlü gazeteci, Talisca transferinde son aşamaya geçildiğini ve Al-Nassr'ın son yeşil ışığı yakmaya hazırlandığını ifade etti.

Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihinde başlayacak.