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Spor

Fenerbahçe mutlu sona çok yakın! İşte Anderson Talisca transferindeki son durum

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı isimler takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Anderson Talisca transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe mutlu sona çok yakın! İşte Anderson Talisca transferindeki son durum
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına ciddi hamleler yapıyor.

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, zincirin ilk halkasını Anderson Talisca'yla atmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Talisca transferini bu hafta tamamlamaya hazırlanıyor.

Ünlü gazeteci, Talisca transferinde son aşamaya geçildiğini ve Al-Nassr'ın son yeşil ışığı yakmaya hazırlandığını ifade etti.

Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihinde başlayacak.

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