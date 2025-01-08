Fenerbahçe uzun süredir mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce Al-Nassr ile el sıkışan ve mutlu sona yaklaşan sarı lacivertliler, oyuncunun menajeri ile Suudi ekibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle beklemeye geçmişti. Ülke basınında çıkan haberlerde bu problemin çözüme kavuştuğu ve kulüplerin son bir görüşmenin ardından transferi bitirme noktasına geldiği bildirildi. Daha önce kolay opsiyonların yer aldığı kiralık anlaşması değişti. Kanarya, Brezilyalı yıldızı 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katacak

SON PÜRÜZLER KALDI

Al-Madina'nın haberine göre; AlNassr Yönetimi, Brezilyalı yıldızın maaşına katkıda bulunmak istemiyor. Bu transferde inat eden Fenerbahçe de çeşitli sponsorlarla Talisca'nın maaşını karşılayacak. Haberde, "Önümüzdeki günlerde Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye kalıcı transferi tamamlanacak. 2021 yazında Guaz FC adlı Çin ekibinden Al-Nassr'a gelen 30 yaşındaki Sambacı, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı" ifadeleri kullanıldı. Talisca bu sezon şu ana kadar 19 resmi maçta bin 393 dakika süre aldı ve 8 golle katkı verdi.

KANARYA 40 ISTIYOR

Talisca'yı F.Bahçe'ye göndermeye hazırlanan Al-Nassr, Sarı-Lacivertliler'den En-Nesyri'yi istemeye devam ediyor. Suudi basını, Kanarya'nın Talisca transferinde mutlu sona ulaşmasıyla Faslı golcüsünü yollayabileceğini yazdı. Fakat AlNassr'ın 34 milyon euroluk teklifini 40'a çıkarması gerektiği bildirildi.

KRİTİK GÜN

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, kulüplerin yoğun talebi üzerine yabancı VAR için görüşmelerde bulunacak. TFF, bugün bir açıklama yaparak konuyu netliğe kavuşturacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarını açıklayacak