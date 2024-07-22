İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0297
  • EURO
    35,9848
  • ALTIN
    2552.66
  • BIST100
    11187.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri transferinde anlaşma sağlandı
Spor

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri transferinde anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, uzun zamandır kadrosuna katmak için mesai harcadığı Youssef En-Nesyri de mutlu sona ulaştı. Faslı futbolcunun kararında teknik direktör Jose Mourinho etkili olurken sarı lacivertli ekip En-Nesyri ile senelik 4 milyon euroya el sıkıştı. İşte detaylar...

Akşam22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri transferinde anlaşma sağlandı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kulübü Sevilla ile el sıkıştığı Youssef En-Nesyri'nin transferi için 20 milyon euro civarında bir rakamda anlaşıldı. 27 yaşındaki Faslı hücumcu, özellikle La Liga'da yakaladığı istatistiklerle Sarı-Lacivertli taraftarları henüz gelmeden heyecanlandırdı. Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giyen En-Nesyri, tüm kulvarlarda çıktığı 290 maçta 17 bin 365 dakika sahada kaldı, 93 gol ve 12 asist ile 165.3 dakikada bir skor katkısı sağladı.

FENER İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Öte yandan Kanarya'nın yeni golcüsünün, Jose Mourinho ile çalışmak için Suudi Arabistan'dan gelen büyük bir maaş teklifini reddettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Faslı yıldız, Al Qadsiah'tan gelen yıllık 13 milyon euroluk cömert teklifi ve Roma'nın 6 milyon euroluk önerisini reddederek, F.Bahçe ile senelik 4 milyon euroya el sıkıştı. Profesyonel kariyerinde La Liga dışına çıkmayan oyuncunun, bu kararı vermesinde teknik direktör Jose Mourinho isminin etkili olduğu yazıldı.

MOU'NUN ISRARI ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin; Roma ve Al Qadsiah'ı ardında bırakarak 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı transferde Sarı-Lacivertli yönetimin ısrarcı olma sebebi de teknik direktör Jose Mourinho... Edinilen bilgiye göre En-Nesyri ismini golcü listesinin ilk sırasına yazan Portekizli, F.Bahçe Yönetimi için de transferde kilit oldu. Ünlü hocanın net tavrı, Sarı-Lacivertli kurmayları da bu transferi bitirme noktasında oldukça motive etti. Faslı yıldızın kısa süre içerisinde imzaya gelmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.