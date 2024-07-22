Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kulübü Sevilla ile el sıkıştığı Youssef En-Nesyri'nin transferi için 20 milyon euro civarında bir rakamda anlaşıldı. 27 yaşındaki Faslı hücumcu, özellikle La Liga'da yakaladığı istatistiklerle Sarı-Lacivertli taraftarları henüz gelmeden heyecanlandırdı. Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giyen En-Nesyri, tüm kulvarlarda çıktığı 290 maçta 17 bin 365 dakika sahada kaldı, 93 gol ve 12 asist ile 165.3 dakikada bir skor katkısı sağladı.

FENER İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Öte yandan Kanarya'nın yeni golcüsünün, Jose Mourinho ile çalışmak için Suudi Arabistan'dan gelen büyük bir maaş teklifini reddettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Faslı yıldız, Al Qadsiah'tan gelen yıllık 13 milyon euroluk cömert teklifi ve Roma'nın 6 milyon euroluk önerisini reddederek, F.Bahçe ile senelik 4 milyon euroya el sıkıştı. Profesyonel kariyerinde La Liga dışına çıkmayan oyuncunun, bu kararı vermesinde teknik direktör Jose Mourinho isminin etkili olduğu yazıldı.

MOU'NUN ISRARI ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'nin; Roma ve Al Qadsiah'ı ardında bırakarak 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı transferde Sarı-Lacivertli yönetimin ısrarcı olma sebebi de teknik direktör Jose Mourinho... Edinilen bilgiye göre En-Nesyri ismini golcü listesinin ilk sırasına yazan Portekizli, F.Bahçe Yönetimi için de transferde kilit oldu. Ünlü hocanın net tavrı, Sarı-Lacivertli kurmayları da bu transferi bitirme noktasında oldukça motive etti. Faslı yıldızın kısa süre içerisinde imzaya gelmesi bekleniyor.