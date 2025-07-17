Jhon Duran, Archie Brown transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, Heung-Min Son'u da kadrosuna katarak gücüne güç katmak istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Güney Koreli oyuncu, Sarı-Lacivertliler'e çok yakın. Kore basınından Donga.com ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Son'un kulüpteki geleceği hakkında belirsizlikler devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşları, Tottenham'ın yaşa bağlı düşüş endişeleri nedeniyle onu bu yaz takımdan göndermeyi düşünebileceğini bildirdi. Potansiyel transfer noktaları arasında Suudi Arabistan'daki Al Nassr, ABD'deki Los Angeles FC ve Türkiye'deki F.Bahçe yer alıyor.

KONTRATI BİTMEDEN SATILACAK

Heung-Min Son'un sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor, bu da serbest oyuncu olarak ayrılması durumunda Tottenham'ın herhangi bir bonservis ücreti almayacağı anlamına geliyor. Başkan Daniel Levy'nin finansal açıdan ihtiyatlı davranması göz önüne alındığında, birçok kişi kulübün o tarihten önce Son'u satmayı düşüneceğine inanıyor." Ada basını ise "Heung-Min Son, Fenerbahçe ile anlaşmasının son aşamasında. Türk kulübünün önemli bir finansal paket sunmaya hazır olduğu öğrenildi. Tottenham'ın yaklaşık 30 milyon avroluk bir bonservis bedelini değerlendirdiği belirtiliyor.

HOCASI İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Fenerbahçe, yüklü bir yıllık maaş teklif etti ve bu nedenle Son'un kariyerinin bu aşamasında bu teklifi reddetmesi zor. Son'un transferi hakkındaki söylentiler aşırıya kaçmış bir spekülasyon da olabilir. Sezon öncesi maçların resmi olarak başlamasının ardından Teknik Direktör Frank ile yapılacak görüşmelerin ardından geleceğinin netleşmesi bekleniyor" değerlendirmesini yaptı. Heung-Min Son, geçen sezon Tottenham formasıyla 46 resmi maçta mücadele etti. Sahada toplam 3 bin 189 dakika kalan G.Koreli yıldız futbolcu, 11 gol atıp 12 asist yaptı.