Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde adım adım sonuca ilerliyor...

İtalyanlara göre, yaz aylarında yoğun çabalarına rağmen Milan'ın inadını kıramayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirmeye yakın.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Çizme basınındaki habere göre Boşnak yıldızın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen sarı lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı. Kanarya'nın, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon euro; Boşnak yıldıza ise seneliği 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı yazıldı.

MILAN, MAKSİMUM MADDİ GELİR HEDEFLİYOR

Haberde, ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in gözden düştüğü; Kırmızı siyahlıların da sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki futbolcudan maksimum maddi geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

1 SENE SAHALARDAN UZAK KALDI

Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmael Bennacer'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.