14 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı! Kerem Aktürkoğlu imza için geliyor

Kerem Aktürkoğlu transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe sonunda muradına eriyor. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

14 Ağustos 2025 Perşembe 10:35
Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı! Kerem Aktürkoğlu imza için geliyor
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi. Milli yıldızın imza için İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN İSTABUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşıyor. Türk oyuncunun 12 ila 24 saat içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor."

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon euro ve bonus olarak 2.5 milyon euro ödeyecek.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

