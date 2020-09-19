İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Nazım Sangare'yi resmen açıkladı
Spor

Fenerbahçe Nazım Sangare'yi resmen açıkladı

Fenerbahçe Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı. Milli futbolcu sarı lacivertli formayı giyecek.

19 Eylül 2020 Cumartesi 22:25 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:25
ABONE OL

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi kadrolarına kattığını resmen açıkladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ile 1,75 milyon euro, takasta bir oyuncu ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri yer aldı.

26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.