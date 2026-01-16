Fenerbahçe'nin N'golo Kante'ye kavuşması, oyuncunun Suudi kulübünden bonservisini almasına bağlı. Avrupa'ya yeniden dönmek ve Dünya Kupası'nda Fransa forması giymek isteyen 34 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bonservisinin verilmesi karşılığında Suudi Arabistan ekibinden olan alacaklarından da vazgeçtiğini beyan etti. Ancak Suudi basınına göre Al İttihad, hala oyuncuyu serbest bırakma konusunda ayak diretiyor. Slaati.com'un Suudi kulübünden alınan bilgilere dayandırdığı haberinde şu ayrıntılar yer alıyor: "Kulüp, N'Golo Kante'nin, mevcut dönemdeki kulüpten olan ödenmemiş borçlarından resmi olarak feragat etme kararını reddetti. Oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını ve sözleşmesini tamamlamasını istedi. Kulüp, Fransız yıldıza ayrıca sezon sonunda ayrılmak üzere bir başka kulüple görüşüp anlaşma imzalama hakkı bulunmasına saygı duyduğunu da iletti."