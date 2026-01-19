İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Fenerbahçe N'Golo Kante mesaisinde! İşte transferde son durum

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin, oyuncunun kulübü Al Ittihad ile pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. İşte N'Golo Kante transferinde son durum...

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe N'Golo Kante mesaisinde! İşte transferde son durum
ABONE OL

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler ile Al Ittihad arasındaki görüşmeler bu hafta da devam ediyor.

Transferin kısa sürede sonuçlanmasının beklenmediği, özellikle bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibini ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

KANTE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Kante'nin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve projeye onay verdiği öğrenildi. Taraflar arasındaki en kritik noktanın ise Al Ittihad'ın talep ettiği ücret olduğu ifade ediliyor.

Sarı-lacivertliler bu transferi bitirmesi halinde orta sahaya dünya çapında bir lider kazandırmış olacak. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

