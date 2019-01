Fenerbahçe, Nicolas Castillo ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE’DE Başkan Ali Koç’un Yeni Malatya maçından sonra verdiği transfer müjdesinin ardından ilk bomba patlamak üzere. Sarı-Lacivertliler’in Benfica’da forma giyen Nicolas Castillo ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardığı, transferin her an resmi olarak açıklanabileceği bildirildi.

OPSİYON KONUSU MASADA

Kanarya’nın Portekizli yöneticilerle yarım sezon için 1 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Mukavelede opsiyon konusu ise şu anda görüşme aşamasında. Fenerbahçe’nin 1 yıl daha kiralama için öneri yaptığı, Benficalı yöneticilerin ise sezon sonunda satın alma opsiyonunu mukaveleye eklemek istediği kaydedildi.

BU SEZON GOL ATAMADI

Nicola Castillo’ya ise yarım sezon için 1.2 milyon euro garanti ücret ödenecek. Şilili futbolcu eğer gelecek sezon da Fenerbahçe’de kalırsa ücreti 3 milyon euroya yükselecek. 25 yaşındaki forvet bu sezon Benfica formasıyla 11 maça çıkarken, gol sevinci yaşayamadı.