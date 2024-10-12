Fenerbahçe, Nilüfer engelini rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Safranova, Arelya Karasoy, Özlem Güven, Vuchkova)
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Selin Uygur, Selin Çalışkan)
Setler: 25-23, 32-30, 25-18
Süre: 91 dakika (28, 39, 24)