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Spor

Fenerbahçe, Nilüfer engelini rahat geçti

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaşan Fenerbahçe Medicana rakibini 3-0 gibi rahat skorla mağlup etti.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Nilüfer engelini rahat geçti
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Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Safranova, Arelya Karasoy, Özlem Güven, Vuchkova)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Selin Uygur, Selin Çalışkan)

Setler: 25-23, 32-30, 25-18

Süre: 91 dakika (28, 39, 24)

  • Nilüfer Belediyespor Eker
  • Fenerbahçe Medicana
  • Sultanlar Ligi

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