İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9525
  • EURO
    31,8252
  • ALTIN
    1900.99
  • BIST100
    8104.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında
Spor

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, maçı kazandığı takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe yarın saat 23.00'te Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor. Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

AVRUPA'DA 265. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 13. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

DANİMARKA TAKIMLARIYLA 4. KEZ

Nordsjaelland ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 3 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar gruplarda İstanbul'da Nordsjaelland ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

NORDSJAELLAND'IN LİGDE 5. SIRADA

Danimarka Süper Ligi'nde 16 maça çıkan Nordsjaelland, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Danimarka ekibi ligde son hafta evinde mücadele ettiği Aarhus ile golsüz berabere kaldı.

JEREMİE PİGNARD DÜDÜK ÇALACAK

Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Benoit Bastien olacakken, AVAR'da Eric Wattellier eşlik edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.