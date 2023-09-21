İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1171
  • EURO
    28,9137
  • ALTIN
    1671.15
  • BIST100
    7901.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fener maçı kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fener maçı kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? Fener maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının tarih, saat ve yayın bilgileri

21 Eylül 2023 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fener maçı kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi Fener maçı kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ile ilgili detaylar

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN? FENER MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal'ın saha sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şu şekilde;

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.