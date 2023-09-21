Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi Fener maçı kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ile ilgili detaylar

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN? FENER MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal'ın saha sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şu şekilde;

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.