Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmadı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.