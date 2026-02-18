İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7586
  • EURO
    51,8179
  • ALTIN
    6907.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmadı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.