Spor

Fenerbahçe, Nottingham'a vardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanşında Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşma için İngiltere'ye ulaştı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 21:02
Fenerbahçe, Nottingham'a vardı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, Nottingham şehrine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Nottingham'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.

Kafilede, yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Eren Ergen'in yanı sıra futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Tarık Akbaş ve Mehdi Şeren yer aldı.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı, saat 23.00'te başlayacak.

