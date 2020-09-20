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Spor

Fenerbahçe Okaka ile anlaştı

Fenerbahçe, Udinese'nin Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka'nın transferi için her konuda anlaştı.

20 Eylül 2020 Pazar 09:44 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 09:44
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Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Stefano Okaka’da karar kıldı… İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki forvetle 3 yıllığına anlaştı…

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Çizme basınından Calciomercato, Fenerbahçe’nin oyuncuyla maaş konusunda söz kestiğini Udinese ile ise pazarlıkların devam ettiğini yazdı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor.

Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan İtalyan golcü, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Akşam

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