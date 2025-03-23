Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in ayrılma ihtimaline karşın takviye yapma kararı aldı. İşte sarı-lacivertlilerin transfer planı ve ismi geçen yıldız isimler...

DOMINIK LIVAKOVIC İÇİN AYRILMA İHTİMALİ

Livakovic'in satılma ihtimalini göz önüne alan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi devralacak üst düzey bir kaleci transferini kesinleştirdi. Yönetim, sezon başı kampına bu takviyenin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcayacak.

İLK ADAY EDERSON

Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan ilk aday Manchester City'de forma giyen Ederson. 2026 yazında sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturması bekleniyor. City, elindeki tecrübeli assetleri elinden çıkarmak istediği için teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Bu sezon 29 maça çıkan Ederson, kalesinde 44 gol gördü.

MILE SVILAR

Listedeki bir diğer isim ise Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi Mile Svilar. Svilar, 2022'de bedelsiz olarak Benfica'dan Roma'ya transfer edilen Sırp oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 42 maçta 46 gol yedi ve 14 maçta kalesini gole kapadı. Svilar'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.