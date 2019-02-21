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Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi

Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş’tan İngiltere'nin Fulham takımına transfer olan ve şu anda Premier Lig’de kötü günler geçiren Ryan Babel, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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‘FULHAM LİGDE KALSA DA DÜŞSE DE BABEL İSTERSE AYRILIR’
 
Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel’in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham’ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.
 
Süper Lig’de oynadığı futbolla göz dolduran 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht Fulham’la yapılan anlaşmanın çarpıcı maddelerini açıkladı. İngiliz kulübüyle 6 aylık opsiyonlu bir kontrat imzaladıklarını belirten Haatrecht ‘Babel eğer kararını verirse yazın Londra’dan ayrılabilir’ ifadelerini kullandı. ‘Oyuncum Fulham’dan ayrıldıktan sonra istediği kulüple masaya oturabilir’ sözleriyle detay veren ünlü menajerin, Beşiktaş’ın yaşadığı maddi problemler sebebiyle Fenerbahçe’ye açık kapı bırakması dikkatlerden kaçmadı.
 
 

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