İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7268
  • EURO
    50,0898
  • ALTIN
    5933.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında
Spor

Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 17. haftasında yarın İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında
ABONE OL

Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaşacak. Ligde 1 maçı eksik sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son maçında evinde Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77'lik skorla kaybetti ve 6 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, son maçında Real Madrid'i 89-82'lik skorla yendi.

27. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olimpia Milano, Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 80.3 sayı, 36.6 ribaund ve 16.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Olimpia Milano ise 85.1 sayı, 34.1 ribaund ve 18.7 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 13.9, İtalyan ekibinde de Shavon Shields 13.9 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

MARKO GUDURİC, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye Ligi'ndeki 4 şampiyonluğunun yanı sıra geçtiğimiz sezon da Euroleague'i kazanan kadroda yer alan Sırp basketbolcu Marko Guduric, eski takımına karşı mücadele edecek. Guduric, bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta forma giyerken 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.