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Spor

Fenerbahçe, Olympique Lyon maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympique Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Olympique Lyon maçına hazır
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak futbolcular ve teknik heyet, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek antrenmanda yer almadı.

Kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lyon maçının taktiği üzerinde duruldu.

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