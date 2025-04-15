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Spor

Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'a 2 futbolcusundan daha kötü haber geldi.

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 20:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'a 2 futbolcusundan daha kötü haber geldi...

Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Majid Hosseini ile sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan Kayserispor'a Stephane Bahoken ve Yaw Ackah'tan da kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Bahoken'in yapılan değerlendirmelerinde, oyuncunun sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edildiği ve ameliyat olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanan Yaw Ackah'ın da hamstring (uyluk arka kısım) kas grubunda ileri derecede kas yaralanması ve ödem tespit edildiği bildirildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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