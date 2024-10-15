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Spor

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Opet sahasındsa İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.

AA15 Ekim 2024 Salı 11:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek
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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı.

Casademont Zaragoza ise Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.

  • Casademont Zaragoza
  • fenerbahçe opet
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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