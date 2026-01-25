İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Fenerbahçe Opet, BOTAŞ engelini rahat geçti
Spor

Fenerbahçe Opet, BOTAŞ engelini rahat geçti

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 mağlup etti.

25 Ocak 2026 Pazar 15:00
Fenerbahçe Opet, BOTAŞ engelini rahat geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.

Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech

1. Periyot: 9-19

Devre: 32-38

3. Periyot: 43-70

  • Fenerbahçe Opet
  • BOTAŞ
  • Basketbol Süper Ligi

