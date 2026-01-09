İSTANBUL 8°C / 6°C
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i yenerek finale çıktı

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 mağlup ederek finale yükseldi.

9 Ocak 2026 Cuma 19:41
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i yenerek finale çıktı
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek adını finale yazdırdı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Turgut Işık Mesut Öztürk, Yarkın Keskin

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz

Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler

1. Periyot: 22-13

Devre: 36-41

3. Periyot: 61-51

  • Kadınlar Türkiye Kupası
  • fenerbahçe opet
  • çbk mersin

