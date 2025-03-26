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Spor

Fenerbahçe Opet çeyrek final serisinde avantajı kaptı

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74'lük skorla mağlup ederek seride avantajı kaptı

26 Mart 2025 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet çeyrek final serisinde avantajı kaptı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Samet Biner

Fenerbahçe Opet: Williams 19, Alperi Onar 8, Meesseman 14, Sabally 17, McBride 21, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 19, Meltem Avcı 9, Powers 16, Fall 15, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Şuğranur Hatice Sönmez 8

1. Periyot: 22-16

Devre: 37-38

3. Periyot: 73-48

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Fenerbahçe Opet
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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