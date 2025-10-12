İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet, deplasmanda farklı kazandı
Spor

Fenerbahçe Opet, deplasmanda farklı kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi.

AA12 Ekim 2025 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, deplasmanda farklı kazandı
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Anigwe 22, Fraser 15, Shields 8, Dillard 3, Banu Şimşek, Yaren Düzcü

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 14, Rupert 15, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 8, Billings 22

1. Çeyrek: 12-17

Devre: 29-44

3. Çeyrek: 52-62

  • Fenerbahçe Opet
  • OGM Ormanspor
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.