Fenerbahçe Opet deplasmanda güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Danilos Pizza, kendi sahasında Fenerbahçe Opet karşısında 70-87'lik skorla sahadan yenik ayrıldı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Mustafa Gürhan Soysal
Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar 8, Mompremier 13, Palenikova 13, Walker 17, Aysude Torcu
Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 11, Atkins 15, Olcay Çakır Turgut 8, Milic 17, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 9, Selen İrem Baş, Badiane 21, Tuana Ayşegül Vural, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 15-23
Devre: 37-41
3. Periyot: 54-62