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Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

SALON: ASKİ Atatürk

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Kharchenko, Ceren Baysal)

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal)

SETLER: 17-25, 17-25, 15-25

SÜRE: 66 dakika (23, 24, 19)

  • Fenerbahçe Opet
  • sultanlar ligi
  • Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

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