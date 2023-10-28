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Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Selena Leban, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Eylül Durgun, Buse Berka Özden, Elif Boran, Duru Şah Tırpancı)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Fetisova, Meryem Boz (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)

Setler: 7-25, 19-25, 16-25

Süre: 63 dakika (16, 22, 25)

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