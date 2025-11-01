İSTANBUL 21°C / 13°C
  Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
Spor

Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 mağlup etti.

1 Kasım 2025 Cumartesi 17:21
Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 yendi.

SALON: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

1. PERİYOT: 15-36

DEVRE: 40-61

3. PERİYOT: 66-84

  • çanakkale belediyespor
  • fenerbahçe opet
  • basketbol

