Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 yendi.
SALON: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8
1. PERİYOT: 15-36
DEVRE: 40-61
3. PERİYOT: 66-84