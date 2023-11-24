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Spor

Fenerbahçe Opet, dev derbiyi kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'a konuk oldu. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, ezeli rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini aldırdı.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 21:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, dev derbiyi kazandı!
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Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 9. galibiyetini elde ederken, rakibi ise ilk kez ligde mağlubiyet aldı.

Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda V. Bank ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25 setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligdeki üst üste 8., toplamda ise 9. galibiyetine imza attı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu. Stysiak 17, Eda Erdem Dündar da 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

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