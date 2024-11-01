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Spor

Fenerbahçe Opet evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Emlak Konut'u 80-66 yendi.

1 Kasım 2024 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet evinde kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Emlak Konut'u 80-66 mağlup etti.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Opet oynadığı 5 maçı da kazandı. Sarı lacivertliler puanını 10 yaptı. Emlak Konut ise 3. yenilgisini yaşadı ve 9 puanla 3. sırada yer aldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali Rıza Pinat, Melihşah Mercan

Fenerbahçe Opet: Williams 12, Charles 22, Meesseman 15, Sevgi Uzun 16, Allemand, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 2, Alperi Onar 4, İdil Saçalır

Emlak Konut: Thomas 16, Macaulay 16, Parks 9, Sehernaz Çidal 7, Gueye 17, Berfin Sertoğlu 1, Gamze Takmaz

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-50

  • Fenerbahçe Opet
  • Emlak Konutu
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig

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