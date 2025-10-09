İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe Opet farklı galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk haftasında konuk olduğu Macaristan ekibi DVTK Hunterm'i 89-58 mağlup etti.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi.

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)

DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

1. Periyot: 19-22

Devre: 26-39

3. Periyot: 45-62

  • Fenerbahçe Opet
  • Basketbol
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  • DVTK Huntermi

