Spor

Fenerbahçe Opet, Fransa deplasmanında mağlup

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Fransa'dan Basket Landes'e deplasmanda mağlup oldu.

14 Ocak 2026 Çarşamba 23:56
Fenerbahçe Opet, Fransa deplasmanında mağlup
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 80-61 yenildi.

François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.

F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.

