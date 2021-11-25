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Spor

Fenerbahçe Opet, geriden geldi 3-2 kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 mağlup etti.

25 Kasım 2021 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:57
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)

DİNAMO-AK BARS KAZAN: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko (Podkopova, Lazereva, Konovolova)

SETLER: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7

SÜRE: 123 dakika (24, 30, 25, 29, 15)

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