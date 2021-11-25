Fenerbahçe Opet, geriden geldi 3-2 kazandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 yendi.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)
DİNAMO-AK BARS KAZAN: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko (Podkopova, Lazereva, Konovolova)
SETLER: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7
SÜRE: 123 dakika (24, 30, 25, 29, 15)