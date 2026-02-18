Fenerbahçe Opet, Girona karşısında avantajı aldı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında sahasında İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sonia Teixeira, Josip Jurcevic, Sinisa Prpa
Fenerbahçe: Gabby Williams 10, Emma Meesseman 16, Julie Allemand 5, Kayla McBride 18, Iliana Rupert 20, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 14, Olcay Çakır Turgut, Tuana Ayşegül Vural
Başantrenör: Miguel Mendez
Girona: Juste Jocyte 13, Laura Quevedo 3, Mariam Coulibaly 10, Chloe Louise Bibby 12, Klara Lundquist 6, Arica Carter 12, Carolina Guerrero Alcantara 8, Ainhoa Lopez Rodriguez 3, Lola Pendande 2
Başantrenör: Eric Suris
1. Periyot: 19-14
Devre: 37-35
3. Periyot: 67-55