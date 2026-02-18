İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Fenerbahçe Opet, Girona karşısında avantajı aldı

Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında Fenerbahçe Opet, Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

18 Şubat 2026 Çarşamba 22:55
Fenerbahçe Opet, Girona karşısında avantajı aldı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında sahasında İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonia Teixeira, Josip Jurcevic, Sinisa Prpa

Fenerbahçe: Gabby Williams 10, Emma Meesseman 16, Julie Allemand 5, Kayla McBride 18, Iliana Rupert 20, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 14, Olcay Çakır Turgut, Tuana Ayşegül Vural

Başantrenör: Miguel Mendez

Girona: Juste Jocyte 13, Laura Quevedo 3, Mariam Coulibaly 10, Chloe Louise Bibby 12, Klara Lundquist 6, Arica Carter 12, Carolina Guerrero Alcantara 8, Ainhoa Lopez Rodriguez 3, Lola Pendande 2

Başantrenör: Eric Suris

1. Periyot: 19-14

Devre: 37-35

3. Periyot: 67-55

