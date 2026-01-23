İSTANBUL 13°C / 6°C
  Fenerbahçe Opet, İtalyan rakibi karşısında zorlanmadı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yendi.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.

Fenerbahçe Opet'te Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.

