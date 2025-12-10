İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe Opet, İtalyan rakibini ikiye katladı!

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 96-48 mağlup etti.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, İtalyan rakibini ikiye katladı!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımını 96-48 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural

Umana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5

1. Periyot: 30-2

Devre: 53-21

3. Periyot: 75-41

Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)

