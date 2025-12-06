İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü
Spor

Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü

Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 93-79 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-93 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

1. Periyot: 15-26

Devre: 31-45

3. Periyot: 58-67

  • Fenerbahçe Opet
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Lig Liderliği

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.