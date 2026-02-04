İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe Opet kazandı, yarı final play-in biletini aldı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 78-69 yenerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet kazandı, yarı final play-in biletini aldı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 78-69 yendi.

Grubu ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Sara Mansson (İsveç), Armin Mutapcic (Almanya)

Fenerbahçe Opet: Williams 15, Meesseman 21, Rupert 19, McBride 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır, Alperi Onar, Milic 11

Basket Landes: Djekoundade 8, Musa 10, Ewodo 4, Massey 7, Lacan 11, Wojta 10, Droguet 5, Macquet 1, Dechanoz 5, Bussiere 8

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-35

3. Periyot: 52-53

  • Fenerbahçe Opet
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  • Yarı final play-in

