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Spor

Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

AA15 Nisan 2022 Cuma 20:28 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 20:28
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Fatma Şekerci, McKenzie, Elif Şahin)

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Cansu Çetin, De Souza)

SETLER: 19-25, 15-25, 21-25

SÜRE: 81 dakika (24, 30, 27)

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