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Spor

Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu ilk çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA7 Mart 2023 Salı 18:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu ilk çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek "Dörtlü Final"e yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de, yarın oynanacak Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçının galibiyle eşleşecek.

Bu arada maçtan önce oyuncular sahaya Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili pankartlar açarak çıktı. Fenerbahçe Opetli oyuncular, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun", Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları ise, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye." yazılı pankartlar taşıdı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ebru Kaya

FENERBAHÇE OPET: Macris, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Lazareva, Meliha İsmailoğlu Diken)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kisal, Maja, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek)

SETLER: 25-23, 25-15, 27-25

SÜRE: 55 dakika (18, 18, 19)

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