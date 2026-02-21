İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe Opet, Mersin'de farklı kazandı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin'i 94-70 mağlup etti.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Mersin'de farklı kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 33-46

3. Periyot: 52-67

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar Basketbol
  • çbk mersin

